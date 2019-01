Lennikse scholencampus stelt nieuwe logo's en nieuwe werking voor

Michiel Elinckx

21 januari 2019

17u19 0 Lennik De scholen GO! secundair, basisschool De Key en BuBaO Lentekind hebben hun nieuwe logo’s voorgesteld. De drie scholen, die allemaal hun vestiging hebben op de campus in de Karel Keymolenstraat, willen ook meer samenwerken.

De drie scholen zijn allemaal op dezelfde campus gevestigd in het hartje van Lennik, maar werken toch verschillend van mekaar. “Terwijl we heel wat gemeenschappelijke dingen hebben”, zegt Nathalie De Veylder, directeur van basisschool De Key. “Daarom zaten we rond tafel en ontwierpen we gezamenlijke logo’s. In het logo komt onder meer het glooiende van het Pajottenland voor, de blaadjes stellen de campussen voor. Iedere campus heeft een eigen kleur, zodat de mensen ons toch een beetje kunnen onderscheiden.” De scholen willen ook meer activiteiten samen organiseren, zoals het carnavalsfeest. Daarnaast denkt de school eraan om in de toekomst een inclusieve speelplaats in te richten. “Maar dat is nog toekomstmuziek. We willen eerst nadenken en stap voor stap de denkbeeldige muren tussen onze scholen slopen”, besluit De Veylder.