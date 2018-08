Lennikse Feestentocht klaar voor elfde editie 09 augustus 2018

Zondag 12 augustus vindt voor de elfde keer de Lennikse Feestentocht plaats. De wandeldag luidt het begin van de Lennikse feesten in. Wandelaars starten tussen 7 uur en 15 uur aan de gemeenteschool 't Rakkertje in de Hendrik Ghijselenstraat. Er is keuze tussen zeven routes, variërend van 6 kilometer tot 32 kilometer. Minstens één parcours is geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Tijdens de wandelingen zijn er controleposten in Sint-Martens-Lennik en Eizeringen. Voor beginnende en revaliderende wandelaars wordt een taxidienst voorzien. Voor meer info kan men terecht bij mvanvlaenderen@telenet.be. (MEN)