Lennikse Feesten eren volleyballer Jo Baetens 20 augustus 2018

De Lennikse Feesten stonden afgelopen weekend in het teken van volleyballer Jo Baetens. Het was immers 25 jaar geleden dat het Lennikse icoon onverwachts overleed. Het ideale moment vond het Lenniks Archie om een tentoonstelling over zijn leven uit de grond te stampen. Daarnaast werd ook de Lennikse volleybalgeschiedenis belicht. "Alles verliep heel goed", zegt organisator Jan Van Reepingen. "Alleen het grote scherm, waar een volleybalwedstrijd van Jo Baetens werd vertoond, viel door een windvlaag op de grond. Over de bezoekersaantallen kon ik niet klagen. Heel wat mensen brachten een bezoekje aan de Dekenijtuin." Naast de tentoonstelling waren er ook heel wat bezoekers voor Lennik Zwingt, Bal Janimal en de Retro Koers. (MEN)