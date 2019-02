Lennikenaren zwemmen voortaan voordeliger in Ternat en Liedekerke Michiel Elinckx

22 februari 2019

19u06 0 Lennik De gemeente Lennik heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de zwembaden van Liedekerke en Ternat. Hierdoor kunnen Lennikenaren aan het lokale tarief zwemmen.

De gemeente Lennik beschikt niet over een eigen zwembad. Hierdoor moeten de Lennikse inwoners uitwijken naar buurgemeenten waar ze een duurder tarief moeten betalen. Door de overeenkomst met de zwembaden van Liedekerke en Ternat kunnen de inwoners van Lennik, na vertoon van hun identiteitskaart, aan een voordeliger tarief zwemmen. Lennikenaren betalen in het zwembad van Liedekerke 3 euro inkom, in plaats van 4 euro. Kinderen onder de 12 jaar en mindervaliden betalen 1,50 euro - een korting van 50 cent. Het zwembad van Ternat is echter tot maart gesloten wegens renovatiewerken.

