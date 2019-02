Lennik is nieuwe zaak rijker: Ferment opent deuren Michiel Elinckx

20 februari 2019

19u56 0 Lennik Ferment opent donderdag voor de allereerste keer zijn deuren op de Markt. De nieuwe zaak van de familie Dehandschutter, gekend van onder meer Sir Kwinten, wil een brug vormen tussen een café en de betere brasserie.

Vorig jaar namen Yanick en Sam Dehandschutter café Relaks over. Het bekende Lennikse café sloot definitief zijn deuren en werd de voorbije maanden volledig heringericht. De gebroeders Dehandschutter pakken dan ook uit een uniek concept: Ferment. Liesa Dehandschutter zal samen met Albert Badts de dagelijkse leiding op zich nemen. “Iedereen kan bij ons terecht”, zegt Liesa Dehandschutter. “Onze bierkaart bestaat uit een mix van de gekende bieren, zoals Duvel en Stella, en lokale bieren, zoals de Lennikse Gronckel. Daarnaast is er natuurlijk een ruim assortiment van onze Pajotse trots: geuze en lambiek.”

Van fingerfood tot konijn met geuze

Ferment biedt daarbij ook fingerfood aan, met onder meer een ruim aanbod van charcuterie. ‘s Avonds kunnen klanten ook Relaksfood krijgen. “Eenvoudige gerechten met respect voor het product en met ambacht gemaakt”, vertelt Dehandschutter. “Denk maar aan konijn met oude geuze of verse rundstartaar. We verwijzen op onze kaart ook naar Relaksfood, zodat het voormalige café toch nog zijn plaatsje krijgt. Ferment is een hedendaagse bruine kroeg - een bruin café 2.0. Maar de mensen krijgen ook de kans om eens lekker te eten. Die combinatie is uniek in onze streek.”

Het interieur van Ferment is erg modern. Samen met een architect werkte de familie Dehandschutter een jaar aan de vernieuwing van de zaak. “In de kelder hebben we een Relaksstübe”, zegt Albert Badts. “Daar kunnen mensen in een uniek decor een pintje pakken of genieten van een geuze. Op de zolder hebben we een vergaderruimte voor groepen tot 30 personen.”

Niet sluiten voor middernacht

Ferment is open van donderdag tot en met maandag vanaf 15 uur. Een echt sluitingsuur is er niet. “We weten nooit wanneer we gaan sluiten”, zegt Badts. “Maar onze klanten moeten ‘s avonds weten dat we open zijn. Tijdens het weekend kunnen ze, nadat ze terugkomen van restaurant, bij ons nog rustig iets drinken. We zullen niet echt feestjes geven - het is géén danscafé. Maar voor middernacht zullen onze deuren zelden dicht zijn.”

Parkeerplaatsen omvormen tot terras

Voor de familie Dehandschutter is dit de vierde zaak. Na Wijndomein Woestijn, Krekelhof en Sir Kwinten hoopt Liesa Dehandschutter dat Ferment eveneens een succes wordt. “Onze bar moet de hele regio aanspreken. Je vindt dit concept quasi nergens anders, dus hopelijk slaat het aan. Tijdens de zomermaanden zullen we ook enkele parkeerplaatsen aan de Markt omvormen tot een terras. Ferment sluit ook perfect aan bij Sir Kwinten, waar eten meer centraal staat. Hier is er een lossere sfeer, en kunnen klanten op het gemak iets drinken.”

Meer info vind je op www.ferment.be.