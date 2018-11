Lennik heeft een nieuw bestuur: De Knop 2.0, met een groen tintje Hendrik Schoukens (Groen) is enige nieuwkomer in college Michiel Elinckx

21 november 2018

16u18 0 Lennik Lennik kan weer zes jaar voort, met een ‘nieuw’ gemeentebestuur zonder al te grote verrassingen. Zo kan Irina De Knop aan haar tweede volledige ambtstermijn als burgemeester beginnen. Enige nieuwkomer in het college is Groen-kopstuk Hendrik Schoukens. Hij krijgt de bevoegdheden Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Het nieuwe gemeentebestuur is bijna een kopie van de huidige ploeg. Irina De Knop (Open Vld) gordt de sjerp nog eens zes jaar om, en haar partijgenoot Johan Limbourg wordt eerste schepen. Hij zal onder meer de bevoegdheden Vrije Tijd en Gemeentelijk Onderwijs op zich nemen. Daarna volgen CD&V’ers Heidi Elpers en Yves De Muylder, die mobiliteitsschepen blijft.

Het is de eerste keer dat Groen deel gaat uitmaken van het Lennikse gemeentebestuur. Een historisch gegeven Hendrik Schoukens (Groen)

Enige nieuwkomer is Hendrik Schoukens (Groen), wiens partij begin november al duidelijk maakte dat er in zee gegaan wordt met Open Vld en CD&V. Groen depaneert zo de huidige meerderheid — die een zetel te weinig had — en krijgt er dus een interessante schepenportefeuille voor in de plaats. “Dit is historisch”, zegt Schoukens. “Het is de eerste keer dat Groen deel gaat uitmaken van het Lennikse gemeentebestuur. Wij willen duidelijk onze accenten meegeven. Zo zal het gemeentebestuur onder meer inzetten op duurzaamheid en milieu. We willen ons steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Hiervoor zullen we een natuurontwikkelingsplan en een meerjarenplan voor de verdere aankoop van ‘stukjes natuur’ opmaken. We gaan tevens op zoek naar een geschikte locatie voor de aanleg van een bos en maken werk van een ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’. Het bestuur wil een nadrukkelijke visie uitstippelen en aanduiden waar er wel en niet gebouwd mag worden.”

Het college wil ook inzetten op participatie van de burger. “Die staat centraal in Lennik, net als onze verenigingen”, zegt burgemeester De Knop. “We willen werk maken van sterke partnerschappen via een doorgedreven samenwerking met adviesraden en organisaties. Zo gaan we buurttafels introduceren. Het bestuur komt letterlijk naar de wijken toe om persoonlijk te horen wat de problemen en verzuchtingen zijn.”

Cameraschild

Ook op het vlak van veiligheid worden enkele inspanningen gedaan. Zo overweegt burgemeester De Knop extra trajectcontroles. “In de Gustaaf Van der Steenstraat is dat een optie”, aldus De Knop. “Ofwel volgt er een herinrichting met snelheidsremmende maatregelen, ofwel komt er een trajectcontrole. Uit metingen blijkt dat automobilisten de huidige trajectcontroles liever ontwijken. Maar met extra inspanningen zal dat niet langer mogelijk zijn. Tot slot willen we op bijna elke invalsweg ANPR-camera’s plaatsen, zodat we — net als Dilbeek — een cameraschild rond Lennik krijgen.”

De nieuwe coalitie is wel een kaakslag voor N-VA/LennikKwadraat, de partij die als grote winnaar uit de stembusslag kwam, maar nu toch zes jaar in het oppositiekamp zal zitten. Toch wil De Knop hen de hand reiken. “Hopelijk stappen zij mee in ons verhaal, zodat we het debat naar een hoger niveau kunnen tillen”, klinkt het. “We willen N-VA/LennikKwadraat niet uitsluiten — dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Als ze onze uitgestoken hand aanvaarden, komt dat de Lennikenaar ten goede.”

Ook CD&V kijkt intussen met vertrouwen naar de komende legislatuur. “De voorbereidende gesprekken verliepen in een open en constructieve sfeer”, zegt schepen Heidi Elpers. “In de voorbije bestuursperiode hebben wij uitstekend samengewerkt met Open Vld. Die samenwerking wordt nu aangevuld met een nieuwe coalitiepartner die een aantal frisse ideeën aanreikt. Burgerparticipatie wordt hierbij een kernwaarde en we zullen daar binnen onze bevoegdheden mee gestalte aan geven.”