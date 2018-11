Leerlingen SGI herdenken Eerste Wereldoorlog met 1.400 klaprozen Michiel Elinckx

09 november 2018

15u06 0 Lennik De leerlingen van het Sint-Godelieve Instituut hebben vrijdag hulde gebracht aan de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Samen met de bewoners van WZC Henri Vander Stokken organiseerden ze een hele dag activiteiten, met als centraal thema WOI.

De leerlingen van SGI werden de voorbije weken zelf aangespoord om een herdenkingsdag in mekaar te knutselen voor de herdenking van WOI. “Zij moesten zelf voor input zorgen”, zegt Cindy Van Vaerenbergh, leerkracht geschiedenis van SGI. “Dat is wonderwel gelukt. Er zijn enkele prachtige projecten verschenen. Zo hebben onze leerlingen hun grootouders geïnterviewd. Zij brachten dan weer de verhalen van hun ouders, die de Eerste Wereldoorlog meemaakten. De getuigenissen hebben we allemaal opgenomen en afgespeeld op de speelplaats.”

De voorbije weken werden er eveneens 1.400 klaprozen gemaakt. Die werden op een speelweide, rechtover de gebouwen SGI, geplaatst. Nadien speelden enkele leerlingen en leerkrachten The Last Post. Op de speelplaats werd ook een herinneringsmuur opgezet met gedichten en verhalen van WOI.

Ook de inwoners van het Pepingse woonzorgcentrum Henri Vander Stokken werden bij de huldiging betrokken. In de voormiddag kwamen enkele bewoners van het rusthuis naar SGI om de herdenking te volgen. In de namiddag trokken enkele klassen van SGI naar WZC Vander Stokken om een grasveld met klaprozen te vullen. “De samenwerking tussen SGI en Vander Stokken startte vorig jaar, op vraag van het woonzorgcentrum”, aldus Van Vaerenbergh. “Wij willen hen betrekken bij sommige thema’s, zoals de Eerste Wereldoorlog. Zo kunnen onze leerlingen in dialoog gaan met de bewoners van het rusthuis.”