Landbouwers fuiven op 17 februari op Foute Overall TD voor beter imago 02 februari 2018

02u27 0 Lennik De vereniging van landbouwers Groene Kring Oost-Pajottenland organiseren op 17 februari de Foute Overall TD. Met de fuif willen de landbouwers hun beroep een beter imago geven.

Groene Kring Oost-Pajottenland, een vereniging van jonge land- en tuinbouwers, wil met de Foute Overall TD hun beroep in de kijker zetten. De organisatie vraagt om in overall naar de fuif te komen.





"Zo willen we de aandacht aandacht vestigen op de boeren", zegt Jente Pardaens. "Er heerst soms heel wat negativiteit rond onze job. We willen laten zien dat het ook anders kan. Met een knallend feestje willen we er een topavond van maken."





De fuif vindt plaats op 17 februari in de feestzaal van Sint-Martens-Lennik - de vroegere jongensschool.





Op de affiche staan heel wat bekende namen, zoals dj Mike Summer en Several Sounds. Inkom bedraagt 5 euro. "Mensen die niet verkleed zijn, mogen natuurlijk ook komen feesten. Daar maken we geen probleem van", klinkt het. (MEN)