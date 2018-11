Laatste editie van kerstboomverbranding? Michiel Elinckx

27 november 2018

16u32 0 Lennik De kerstboomverbranding zal in januari waarschijnlijk voor een laatste keer plaatsvinden in zijn gekend concept. Daarna zal het gemeentebestuur en het Lenniks Middenstandsverbond op zoek gaan naar een milieuvriendelijk alternatief.

Raadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik Kwadraat) drong vorig jaar al aan op een wijziging van het evenement. Hij vindt een kerstboomverbranding vervuilend en onnodig. Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) repliceerde dat de kerstboomverbranding in januari nog een keer in zijn huidig concept doorgaat. “Laten we stellen dat deze editie een overgangsjaar wordt”, aldus burgemeester De Knop. “Er rest ons te weinig tijd om de organisatie om te gooien. Na de kerstboomverbranding zullen we op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief. Onder meer de milieuraad zal bij de besprekingen betrokken worden.” De Cuyper was ontgoocheld in de reactie van burgemeester De Knop. Hij vindt dat er wél nog tijd was om een alternatief te vinden. “Waarom organiseren we geen lichtshow” vraagt De Cuyper zich af. “Mensen kunnen hun kerstboom naar het Vetkot brengen, waar de boom verhakseld wordt. Op een uur tijd kan je zo’n organisatie op poten zetten. Spijtig dat het gemeentebestuur vasthoudt aan de kerstboomverbranding.”