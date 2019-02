Kristien Van Vaerenbergh wordt running mate van Francken op N-VA-Kamerlijst Michiel Elinckx

07 februari 2019

15u30 0 Lennik Kristien Van Vaerenbergh zal de tweede plaats innemen op de Kamerlijst van N-VA in Vlaams-Brabant.

Van Vaerenbergh moet samen met Theo Francken, die lijsttrekker van de Kamerlijst is, N-VA naar de verkiezingsoverwinning loodsen. De 40-jarige Van Vaerenbergh zetelt al sinds 2010 als Volksvertegenwoordigster. Ze maakte ook onder meer deel uit van de parlementaire onderzoekscommissie die de terroristische aanslagen van 22 maart onder de loep nam. In Lennik is ze vooral actief als oppositielid bij N-VA-Lennik Kwadraat.