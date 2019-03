Krijgt Lennik nieuw kunstgrasveld? Gemeentebestuur onderzoekt mogelijkheden Michiel Elinckx

16u33 0 Lennik Sportschepen Johan Limbourg (LB) wil de mogelijkheden onderzoeken voor de aanleg van een eerste kunstgrasveld in Lennik. Momenteel heeft de gemeente - als een van de weinigen in de regio - geen synthetisch veld.

Raadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik Kwadraat) kwam afgelopen gemeenteraad met het voorstel op de proppen om een kunstgrasveld aan te leggen. “In heel wat naburige Pajotse gemeenten werden kunstgrasvelden aangelegd”, aldus De Cuyper. “Hierdoor kiezen sportieve jongeren om zich bij een club in de omliggende gemeenten aan te sluiten, wat nadelig is voor de Lennikse sportverenigingen. Onze fractie deed eerder al een voorstel om een synthetisch sportterrein aan te leggen, maar het toenmalige gemeentebestuur ging daar niet op in.”

Participatief project

Schepen Limbourg bevestigde dat de gemeente Lennik bezig is met een onderzoek naar de kosten en noden van zo’n terrein. “We willen er een participatief project van maken”, aldus Limbourg. “Het kunstgrasveld moet er niet alleen komen voor de voetbal, maar kan ook dienen voor andere sporten. Daarom willen we alle sportverenigingen bevragen. Daarnaast gaan we ten rade bij de omliggende gemeenten over de kosten van het kunstgrasveld. Wanneer het volledige onderzoek rond is, gaan we op zoek naar een nieuwe locatie. Maar het gemeentebestuur is voorstander van een allereerste Lenniks kunstgrasveld.”