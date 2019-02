Klosken krijgt provinciale steun voor betere toegankelijkheid Michiel Elinckx

26 februari 2019

12u44 0 Lennik De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 5.554 euro aan Klosken.

De gekende Lennikse horecazaak krijgt deze provinciale steun omdat ze hun eetcafé toegankelijk maken voor mensen met een beperking. “Met ‘Iedereen Toerist’ zet de provincie Vlaams-Brabant in op een inclusief en toegankelijk toerisme voor iedereen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. “We dagen ondernemers uit om inclusie en toegankelijkheid te verhogen in hun locatie.” In totaal kregen 13 Vlaams-Brabantse projecten een subsidie - goed voor een totaal bedrag van 124.145 euro.De subsidies zullen gebruikt worden voor de aankoop van hulpmiddelen zoals een hellend vlak en toegangspaden naar het terras.