Klimaatmobiel strijkt neer op de Markt Michiel Elinckx

18 februari 2019

16u03 0 Lennik Van 18 tot en 28 februari staat de Klimaatmobiel op de Markt van Lennik.

In de Klimaatmobiel krijgen bezoekers meer informatie over duurzame mogelijkheden bij de renovatie van een huis. Daarnaast geven de medewerkers meer info over mogelijke energiepremies, leningen, provinciale groepsaankopen en investeringen in hernieuwbare energie. De Klimaatmobiel is maandag, woensdag en donderdag open van 14 uur tot 18 uur. Dinsdag kan je er terecht van 10 uur tot 14.30 uur.