Kelly Van Vlaenderen stapt uit gemeenteraad door verhuis Michiel Elinckx

18 december 2018

18u05 0 Lennik Kelly Van Vlaenderen is geen gemeenteraadslid in Lennik meer. Van Vlaenderen moet haar plaats afstaan omdat ze verhuist buiten Lennik. Elza Leuckx nam eenmalig haar plaats in.

Van Vlaenderen zorgde in 2015 voor opschudding voor Open VLD in te ruilen voor N-VA-Lennik Kwadraat. Hierdoor wankelde de meerderheid van burgemeester Irina De Knop (Open VLD). Voor N-VA-Lennik Kwadraat raakte ze afgelopen verkiezingen nog verkozen, maar ze staat haar plaats af aan Gun Mignon. Voor Elza Leuckx, die het plaatsje van Van Vlaenderen innam, was het eenmalige verschijning in de gemeenteraad. Zij raakte, met 221 voorkeursstemmen, niet verkozen op de Open VLD-lijst. Haar zoon Jo Massaer krijgt vanaf januari wel een zitje op de gemeenteraad.