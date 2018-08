Kasteel zoekt huisbewaarder NIEUWE CONCIËRGE MAG GRATIS OP SPROOKJESACHTIG DOMEIN WONEN MICHIEL ELINCKX

22 augustus 2018

02u31 0 Lennik Wie er altijd van gedroomd heeft om kasteelheer of -dame te worden, moet aankloppen bij het Kasteel van Gaasbeek. Daar staat een vacature open voor huisbewaarder. De nieuwe conciërge mag gratis in het kasteel wonen, maar moet zich wel aan enkele strikte voorwaarden houden.

Sinds 2016 heeft het Kasteel van Gaasbeek een conciërge om een oogje in het zeil te houden op het domein. Tot voor kort vervulde Nico De Caluwe en Davy Vekemans die functie, maar door privéredenen verhuisde het koppel naar Brugge. "Daarom zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten", zegt Luc Vanackere, directeur van het Kasteel van Gaasbeek. "Voor velen lijkt het leven op het kasteeldomein een sprookje. Maar schijn bedriegt. Ons kasteel is natuurlijk een prachtige plek om te wonen, maar als conciërge krijg je een hoop taken op je bord. Het is niet te vergelijken met een kantoor- of appartementsgebouw. De functie van huisbewaarder heeft een grote impact op iemands privéleven."





Concreet moet de huisbewaarder de veiligheid op het hele kasteeldomein garanderen. De conciërge moet in de zomerperiode elke dag van 17.30 uur tot 8.30 uur aanwezig zijn. Tijdens de winterperiode, van november tot eind maart, moet de conciërge al vanaf 17 uur op post zijn. "Dan is het museum gesloten", aldus Vanackere. Buiten de kantooruren moet de conciërge altijd in het kasteel te vinden zijn. Dat lijkt makkelijker dan het is. "Alleen in een leeg kasteel wonen, is niet simpel", zegt Vanackere. "Als 's nachts het brandalarm afgaat - wat dikwijls gebeurt - moet een conciërge meteen alles controleren. In de winter moet de conciërge in weer en wind de poort openen en afsluiten en hij moet in het donker door het aanpalende bos stappen. Niet iedereen durft dat natuurlijk." De nieuwe conciërge krijgt per maand één vrije dag en kan maximaal een vakantieperiode nemen van drie weken per jaar. De directie van het kasteel verwacht ook dat de huisbewaarder een connectie heeft met de cultuur van het Kasteel van Gaasbeek.





Al 50 kandidaten

Intussen stromen de sollicitaties binnen. Gisteren stond de teller al op meer dan 50 kandidaten. "We bekijken hun motivatiebrief en cv. Daarna gaan we over tot gesprekken. Of alleenstaanden geschikt zijn? Dat ligt iets moeilijker. Een koppel is makkelijker voor allerhande details. Iemand kan bijvoorbeeld naar de winkel gaan, terwijl de partner in het kasteel blijft. Maar als een individueel persoon de geschikte cv en perfecte motivatie heeft, waarom niet? We hopen dat de kandidaten weten waar ze aan beginnen."





In ruil mag de toekomstige huisbewaarder kosteloos in het kasteel wonen. De conciërgewoning bevindt zich op de tweede verdieping van het kasteel. In de woonst is er een ruime woonkamer, keuken, badkamer en drie slaapkamers. Wie zich kandidaat wil stellen, kan solliciteren via sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be.