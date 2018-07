Kasteel van Gaasbeek stelt Cindy Wright tentoon 19 juli 2018

Van 7 september tot 4 november stelt het Kasteel van Gaasbeek een overzicht van het recente oeuvre van Cindy Wright voor. De werken van de kunstenares worden gecombineerd met de creaties van componist Jozef Van Wissem. Wright heeft het tijdens de tentoonstelling onder meer over de hedendaagse consumptiemaatschappij. Volwassenen betalen 10 euro, er is ook een reductietarief van 8 euro voor studenten en senioren. Het Kasteel van Gaasbeek is dagelijks open van 10 uur tot 18 uur. Maandag is de sluitingsdag. (MEN)