Kasteel van Gaasbeek brengt expo Rubens 09 mei 2018

02u45 0

Het Kasteel van Gaasbeek stelt van 1 juli tot en met 26 augustus twee zomerexpo's voor. In een eerste tentoonstelling staat barokschilder Pieter Paul Rubens centraal.





"In dit project plaatsen we twee topstukken uit ons kasteelarchief in de kijker: het huwelijkscontract en het laatste testament van Rubens", aldus Joke Beyl van het Kasteel van Gaasbeek.





"We creëerden speciaal voor deze tentoonstelling 'De geheime kluis van Rubens', een multimediale project die beide manuscripten tot leven brengt."





Tot slot organiseert het kasteel een expo van de Nederlandse fotograaf Erwin Olafs. Het Kasteel van Gaasbeek is, behalve op maandag, dagelijks open van 10 uur tot 18 uur. Tickets kosten 12 euro. (MEN)