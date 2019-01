Kapster heeft een maand haar rijbewijs en scheurt met 135 per uur over Ninoofsesteenweg Bart Kerckhoven

21 januari 2019

13u55 0 Lennik Een jonge kapster moet haar praktisch rijexamen opnieuw afleggen nadat ze geflitst werd aan 135 kilometer per uur op de Ninoofsesteenweg in Lennik. Ze had amper een maand haar rijbewijs.

Haar advocate vertelde in de rechtbank dat haar cliënte even verstrooid was maar politierechter Johan Van Laethem vond dat geen excuus. “In de berm van de steenweg staat het vol met kruisjes van mensen die daar et snel gereden hebben”, zei Van Laethem. “Ze had nog maar pas haar rijbewijs en rijdt meteen zo snel.”

De beklaagde zelfs vertelde dat ze thuis ook al gestraft was. “Ik weet echt niet meer waarom ik zo snel reed”, legde ze uit. “Maar thuis konden ze er ook niet mee lachen en mocht ik twee maanden niet meer met de auto rijden.” De rechter gaf de vrouw een boete van 800 euro waarvan 600 euro met uitstel. Ze is ook een maand haar rijbewijs kwijt en moet dus nog eens naar de rijschool om opnieuw het praktisch examen af te leggen.