Kabinet van minister Weyts schenkt meer dan 500 euro aan Ark van Pollare Tom Vierendeels

23 december 2018

17u50 0 Lennik Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Dierenwelzijn, heeft meer dan vijfhonderd euro geschonken aan dierenasiel Ark van Pollare. Het bedrag werd ingezameld door de medewerkers van zijn kabinet door de verkoop van wafels tot hamburgers.

De Ark van Pollare is volop bezig met de verhuis van Pollare naar Lennik, waar intussen ook wel al enkele dieren worden opgevangen. “Het kabinet van minister Weyts had via Facebook vernomen dat onze crowdfunding niet voldoende geld had opgeleverd om de schuilhokken op de weide te financieren”, vertelt oprichter Hans Lenvain. “Zij hebben dan acties op poten gezet om geld voor ons in te zamelen. Intussen zijn de schuilhokken wel al gebouwd, maar het is fijn dat er zo terug geld in onze kassa komt voor andere zaken. Het is heel fijn dat zij aan ons hebben gedacht.”

“Niets is zo gemakkelijk om van overheidswege met belastingsgeld geld op tafel te leggen”, verduidelijkt minister Weyts. “Maar dit nu echt wel van onszelf. We zitten in de Warmste Week in heel Vlaanderen en zowel ik als de kabinetsleden hebben letterlijk een duit in het zakje gedaan. We verkochten hamburgers, frietjes, spaghetti en wafels om nu meer dan 500 euro te kunnen schenken aan een dierenopvangcentrum dat nog letterlijk in de steigers staat. Het is eigenlijk een ongelofelijk wonder dat ik hier nog zo slank sta.”