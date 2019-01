Judoclub Lennik schittert op eerste Vlaams-Brabantse jeugdontmoeting Michiel Elinckx

14 januari 2019

10u15 0 Lennik Judoclub Lennik stond afgelopen weekend op het hoogste schavotje tijdens de eerste Vlaams-Brabantse jeugdontmoeting in Zemst.

Judoclub Lennik vaardigde zeven pupillen judoka’s af op zaterdagochtend, onderverdeeld in zeven verschillende poules. Zij wonnen 16 van hun 19 kampen. Zowel Noah Henssens, Pepijn Van Houdenhove, Enrique Wijns, Sasja Azzabi als Mathieu De Jonckheere behaalden de eerste plaats in hun groep. Lilla Marechal en Mathias De Mot tweede in hun respectievelijke poule. Daarmee stond Judoclub Lennik ook als club op het hoogste schavotje. “Ik heb echt judo gezien, wat niet evident is voor deze kinderen”, aldus hoofdtrainer Jan Van Holder. “Bovendien is er echt een leuke, kameraadschappelijke sfeer in de groep. Onze judoka’s tonen ook veel respect voor de tegenstrevers en scheidsrechters. En dat is minstens even belangrijk.” In de namiddag kwamen de miniemen in actie. Daar behaalden Nohre Borremans en Seth De Saegher de derde plaats. Sara Evenepoel en Tamim Azzabi werden tweede en Christopher Herbert tot slot won zijn wedstrijdpoule.