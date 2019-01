Journalist Rik Van Cauwelaert geeft lezing over geheimen van Wetstraat Michiel Elinckx

18u48 0 Lennik Politiek journalist Rik Van Cauwelaert geeft op maandag 28 januari een lezing over ‘de geheimen van de Wetstraat en omstreken’.

De lezing wordt georganiseerd door Neos-Lennik, het Netwerk van Ondernemende Senioren. Van Cauwelaert is onder meer voormalig hoofdredacteur van Knack. Hij zal de aanwezigen een blik geven achter de schermen van de Wetstraat. De lezing bijwonen is gratis, zowel voor leden als niet-leden. De voordracht start om 15 uur in de zaal van Den Bleek. Inschrijven kan vooraf bij edith.leen@outlook.be of via 0475 90 63 35.