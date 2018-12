Jeugdregio Pajottenland viert tiende verjaardag Michiel Elinckx

17 december 2018

15u31 0 Lennik In de Lennikse Dekenij werd er afgelopen namiddag op de tiende verjaardag van Jeugdregio Pajottenland geklonken.

Op 3 juli 2008 werd Jeugdregio Pajottenland in het leven geroepen. De Pajotse jeugddiensten - van de gemeenten Gooik, Lennik, Pepingen, Herne, Galmaarden en Bever - bundelden hun krachten en kwamen op regelmatige basis samen. Daaruit vloeiden enkele initiatieven voort, zoals de opleiding van de fuifcoaches, de oprichting van de blokspots en de vele activiteiten in de krokus- en paasvakantie. In januari loopt de samenwerkingsovereenkomst vast. Jeugdregio Pajottenland hoopt dat een nieuwe overeenkomst snel wordt goedgekeurd door de gemeenten. “Er wachten ons nog heel wat uitdagingen”, zegt Maya Van Holder. “Zo willen we in de toekomst een intergemeentelijke fuifgids opstellen. Daarnaast moeten we nadenken over de oprichting van een jeugdregiohuis en samenaankopen bij de verschillende gemeenten.”

