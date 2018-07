Jean en Yvonne zijn diamanten koppel 12 juli 2018

Jean Gysens (82) en Yvonne Goossens (82) uit de Rinkelstraat in Lennik vierden hun diamanten huwelijk. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bal bij Defrey in Schepdaal. Jean werkte bij Volkswagen in Vorst en Yvonne was aan de slag bij Daoust. Jean vist graag en was lid van de Pedevissers. Beiden sukkelen nu met de gezondheid. Ze hebben een zoon, Eddy, die voor hen zorgt en ook de tuin onderhoudt. Samen kijken ze regelmatig naar tv.





(SMH)