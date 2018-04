Jean en Augusta vieren diamant 05 april 2018

Jean De Geynst (80) en Augusta Vounckx (81) uit Sint-Martens-Lennik hebben onlangs hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Ze leerden elkaar kennen in Congo, waar hun ouders aan de slag waren. Hij werkte tot 1985 als technieker in Afrika. Daarna keerden ze terug naar België. Hun gezin groeide met een dochter en twee kleinkinderen. Thuis kweken ze groenten in de tuin en houden ze enkele schapen en kippen.





(SMH)