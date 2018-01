Jacqueline en Hugo zijn gouden koppel 24 januari 2018

02u25 0

Hugo De Bolle (69) en Jacqueline De Schutter (69) uit de Molenstraat in Lennik vierden in restaurant 't Krekelhof' in Gooik hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen in een danscafé in Onze-Lieve-Vrouw Lombeek.





Hugo was 44 jaar tuinier in de tuinbouwschool van de provincie in Roosdaal. Hij werkte mee bij een voetbalclub in Lennik en ging regelmatig wrakvissen met zeevissersclub De Meeuw uit Strijtem. In deze club behaalde hij verschillende bekers voor het binnenhalen van de langste kabeljauw. Jacqueline deed het huishouden en is lid van Fema Pamel. Het gezien werd uitgebreid met de kinderen Carine en Wim en de kleinkinderen Febe, Dina en Dion.





(SMH)