Jaarmarkt stelt programma voor Michiel Elinckx

09 november 2018

15u43 4 Lennik Op zaterdag 24 november vindt voor de 69ste keer de Lennikse jaarmarkt plaats.

De organisatie pakt uit met een ruime programmatie. Vanaf 9 uur trekt de jaarmarkt zich op gang met verschillende veewedstrijden, verspreid over het volledige centrum van Lennik. Daarnaast is er het jaarmarktcafé, de streekproductenbeurs en de veldvruchtententoonstelling in de Ghyselenstraat. Op de Mark is er traditioneel de winterkermis, in de Algoedstraat staan de oldtimertractoren. In de Schepenbank is er een tentoonstelling van het Lenniks Fotografencollectief. Tijdens de jaarmarkt is het centrum verkeersvrij. Bezoekers kunnen wel met een bus tot aan de Markt geraken. Er is ook een fietsenparkeerplaats voorzien tussen het Masiusplein en het Vetkot.