Jaarmarkt doet Lennikse straten vollopen Michiel Elinckx

25 november 2018

16u27 0 Lennik De 69ste editie van de Lennikse jaarmarkt verliep vlekkeloos. Enkel het weer was de spelbreker.

Het slechte weer hield de massa niet weg. De hele dag was het koud en nat, maar dat kon de sfeer niet temperen. Al vanaf 9 uur trok het volk door de straten van Lennik, langs de verschillende standen. De hele dag waren er veewedstrijden, verspreid over het hele centrum. Daarnaast was er het jaarmarktcafé, de streekproductenbeurs en de veldvruchtententoonstelling in de Ghyselenstraat. Op de Mark stond er traditioneel de winterkermis. Het Lenniks Fotografencollectief hield het hele weekend een tentoonstelling in de Schepenbank. Voor het eerst reden de bussen van De Lijn tot aan het centrum, zodat bezoekers gemakkelijk met het openbaar vervoer op de jaarmarkt geraakten. De jaarmarkt duurde ook twee uur langer, waardoor de verenigingen extra geld in het laatje zagen komen. Volgend jaar belooft het een speciale editie van de jaarmarkt te worden. Dan blaast de organisatie 70 kaarsjes uit. De Lennikse jaarmarkt is traditioneel een van de laatste Vlaamse jaarmarkten van de kalender.