Ivo Van Strijtem wil poëzie stouter maken 02 maart 2018

02u35 0 Lennik Ivo Van Strijtem (64) heeft zijn nieuwe essay 'Iedereen Dichter' voorgesteld, waarmee hij het grote publiek wil laten kennismaken met de schoonheid van poëzie.

Van Strijtem is geen onbekende binnen de poëziewereld. Hij vertaalde onder meer gedichten van Emily Dickinson, William Wordsworth en Edith Sodêrgran. Eerder bracht hij ook al verschillende dichtbundels uit, waaronder zijn debuut 'Aardbeien met Slagroom'. "Maar poëzie moet stouter worden", meent Van Strijtem, die nu zijn jongste werk 'Iedereen Dichter' voorstelt. "Gedichten zijn er nu slechts voor een klein deel van de bevolking. Nochtans is iedereen een dichter, zolang hij of zij de schoonheid in het leven maar ziet. Met mijn essay wil ik mensen aanspreken. Als ik één iemand kan overtuigen om meer poëzie te lezen, ben ik al tevreden. Momenteel vind je de poëziehoek letterlijk in een uithoek van de bibliotheek, ver weg van alle aandacht. Daar moet verandering in komen, en dat probeer ik in mijn boek te beschrijven."





Het boek van Ivo van Strijtem wordt uitgegeven door Lannoo, telt 422 bladzijden en kost 29,99 euro. (MEN)