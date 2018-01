Irina De Knop wil de sjerp houden 25 januari 2018

02u25 0 Lennik Irina De Knop zal in oktober de Lijst Burgemeester aanvoeren en gaat dus resoluut voor een tweede ambtstermijn.

"We gaan een mooi en sterk programma opstellen", aldus De Knop. "Samen zullen we de Lennikse kiezer ervan overtuigen dat een liberale stem een positieve stem is." Ook schepen Johan Limbourg, gemeenteraadsvoorzitter Koenraad Ameys, Karen De Waele, gemeenteraadslid Marie-Thérèse Van Der Velde en Elza Leuckx zullen op de lijst staan. Voorts stelde de partij ook nieuwe kandidaten voor. Naast Jo Massaer en Jean Van Droogenbroeck vervoegt ook Thomas Taks, gekend van de organisatie Blits Events, de lijst. (MEN)