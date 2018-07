Irina De Knop wil burgemeester blijven en wordt lijsttrekker 09 juli 2018

Lijst Burgemeester heeft burgemeester Irina De Knop officeel voorgesteld als lijsttrekker van de partij. De Knop wil een extra ambtstermijn in de wacht slepen. Op de tweede plaats staat schepen Johan Limbourg, en Karen De Waele - dochter van Willy De Waele - prijkt op de derde stek. Gemeenteraadsvoorzitter Koenraad Ameys zal op plaats vier staan. Lijst Burgemeester zal met dertien nieuwe gezichten naar de verkiezingen trekken. Opvallende naam is Jean Van Droogenbroeck. Hij was in 2012 nog lijstduwer voor LEF. Verder zijn ook Eddy Chrispeels, Mia Heremans-Lambrecht en Edith Leen opvallende nieuwkomers. Thomas Taks, gekend van onder meer Blits Events, werd aangekondigd als nieuwe kandidaat maar haakt op het laatste nippertje af. "We zijn er niettemin in geslaagd om een mix te maken van jong en oud", zegt burgemeester De Knop. "We zijn fier dat onze partij als eerste zijn volledige lijst bekendmaakt. LB wil duidelijk het engagement verderzetten." (MEN)