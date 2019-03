Inwoners van Lennik krijgen voordeeltarief in zwembaden Ternat en Liedekerke Wim De Smet

12 maart 2019

19u00 0 Lennik De inwoners van Lennik kunnen aan een voordeeltarief gaan zwemmen in Liedekerke en Ternat. De drie gemeentebesturen sloten daarover een akkoord.

De gemeente Lennik beschikt niet over een eigen zwembad. Om hun inwoners toch aan een democratische prijs te laten zwemmen, sloot het gemeentebestuur een overeenkomst met de buren uit Ternat en Liedekerke. Inwoners van Lennik krijgen daardoor hetzelfde voordeeltarief als Ternattenaren of Liedekerkenaren. Lennik maakt 7.000 euro vrij voor de maatregel. ‘Volwassenen betalen voortaan 3 euro in plaats van 4 euro en voor kinderen zakte de prijs van 2 naar 1,5 euro”, meldt burgemeester Irina De Knop (Open VLD). “Een jaarabonnement kost voortaan 100 euro en niet langer 150 euro. Op die manier willen we onze mensen de weg naar de zwemkom leren kennen. We voldoen ook aan de vraag en de nood vanuit onze inwoners om te kunnen gaan zwemmen.”

De zwemmers kunnen nog tot 23 april terecht in Liedekerke. Vanaf dan sluit het zwembad aan de Heuvelkouter en moet de renovatie van het zwembad in Ternat, die twee jaar aansleepte, helemaal klaar zijn. “Ons zwembad gaat negen maanden dicht omdat de dakbedekking versleten is en er ook problemen zijn in de kelder”, zegt sportfunctionaris Pieterjan Van Steendam. “Er komt een nieuw dak en ook de gevel wordt gerenoveerd. Het zwembad dateert van de jaren ’70. Een vernieuwing is nu echt wel op zijn plaats.”