Huis Langhendries voorlopig niet gesloopt 17 augustus 2018

02u26 0 Lennik Huis Langhendries, de historische cottagewoning in de Frans Devoghellaan, wordt voorlopig niet gesloopt. Een twintigtal buurtbewoners tekende beroep aan bij de deputatie. De provincie heeft de sloopvergunning voorlopig geschorst.

De bewuste cottagewoning, een statig gebouw dat in 1910 door een notaris opgetrokken werd, bevindt zich net naast Sigo! Lennik. De huidige eigenaars willen Huis Langhendries slopen en een nieuwbouw plaatsen. Maar dat is tegen de zin van de buurtbewoners.





Uniek gebouw

Herman Cornelis, architect en voorzitter van de Lennikse erfgoedraad, gaf een negatief advies voor de toekenning van de sloopvergunning. Volgens Cornelis is de Engelse cottagewoning een uniek gebouw dat zelden in Vlaanderen te zien is. De tuin van Huis Langhendries staat gekend als 'de mooiste tuin van het Pajottenland'. De gemeentelijke erfgoedraad hoopte dat het gebouw gespaard bleef van de sloop, maar het Lennikse gemeentebestuur had geen oren naar het negatief advies en verleende een sloopvergunning. Cornelis trok, samen met twintig andere buurtbewoners, naar de provincie.





De deputatie verklaarde het beroep ontvankelijk, waardoor de vergunning voorlopig werd geschorst. De provincie zal nu het beroep onderzoeken en nadien een uitspraak doen in het dossier. Als de deputatie het protest van de buurtbewoners volgt, kan de sloopvergunning volledig worden ingetrokken.





(MEN)