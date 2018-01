Heldhaftige buurman blust brand MOEDER LOOPT BRANDWONDEN OP, DRIE JONGE KINDEREN ONGEDEERD TOM VIERENDEELS

02u28 0 Mozkito De brandweer is volop aan het werk in de Frans Van der Steenstraat. Lennik De bewoonster van een woning in de Frans Van der Steenstraat liep maandagnamiddag brandwonden aan de handen op toen ze tevergeefs een brand in haar keuken probeerde te blussen. Het was uiteindelijk een buurman die de vlammen doofde, terwijl zijn vriendin zich ontfermde over het slachtoffer. Haar drie jonge kinderen bleven ongedeerd.

Het was kort na 16.30 uur toen er brand uitbrak in de keuken van de rijwoning. "We zagen van bij ons thuis de vlammen in de keuken", vertelt Geert Pappaert, die met zijn vriendin Muriele Demaeseneer aan de achterzijde woont. "Vervolgens zag ik de bewoonster brandende handdoeken en pannen vanaf het balkon op de eerste verdieping naar beneden gooien. Mijn vriendin en ik zijn via een voetwegje onmiddellijk naar de Frans Van der Steenstraat gelopen."





De voordeur stond open en twee kindjes stonden al op de stoep.





"Aangezien de deur openstond, holde ik naar binnen", vertelt Geert. "De vrouw haalde vervolgens nog een ander kindje naar buiten, maar terwijl ik naar boven ging volgden die andere twee mij." Muriele, die ook verpleegster is, ontfermde zich daarom over het gezin en alarmeerde de hulpdiensten.





De bewoonster liep tweedegraadsbrandwonden op aan de handen. "Ik heb haar handen onmiddellijk onder stromend water gehouden", knikt de vrouw. Een ziekenwagen bracht de vrouw nadien voor verzorging over naar het Algemeen Ziekenhuis van Halle.





Intussen was Geert met de bluswerken gestart. "Toen ik de eerste keer binnen ging, heb ik wel rondgekeken of er toch niemand meer was die misschien bevangen geraakt was door de rook", gaat hij verder.





Mozkito Buurman Geert Pappaert en zijn vriendin Muriele.

Paniek

"Toen ik na de eerste keer weer buitenkwam, stond er iemand klaar met een kleine brandblusser. Een groot geluk, maar ik weet zelfs niet wie die persoon was of van waar de brandblusser kwam. Er heerste paniek. De woonst zat toen al volledig onder de rook en het was moeilijk om mijn weg terug te vinden. Alles ging ongelofelijk snel. Misschien was er een vlam in de pan op het fornuis ontstaan want ook de dampkap stond in brand. Ik heb de brandblusser er op leeggespoten en het vuur doofde even, maar nadien wakkerden de vlammen weer aan. Het eerste voorwerp binnen handbereik heb ik gevuld met water van de lavabo in de keuken, en daarmee begon ik verder te blussen. De vlammen verdwenen, maar de rook was zo hevig dat ik naar buiten moest. Toen kwam de brandweer aan."





Ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West namen het werk vanaf dan over van Geert. "We moesten enkel nablussen en controleren", vertelt brandweerofficier Hans Van Schepdael. "Vervolgens hebben we de woning goed verlucht. Enkel de bewoonster raakte gewond, de kindjes bleven ongedeerd."





Geert en Muriele relativeren hun heldendaad. "We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen, meer niet."