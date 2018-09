Heidi Elpers trekt CD&V-lijst 07 september 2018

Eerste schepen Heidi Elpers zal de troepen van CD&V Lennik leiden tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Elpers krijgt daarbij de steun van onder meer schepen Yves De Muylder en OCMW-voorzitter Nestor Evens. Ex-Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche is de lijstduwer van de partij. Plaatsen vier tot en met zeven worden toegewezen aan jongeren: jongerenvoorzitter Anaïs Ringoet, gemeenteraadslid Nando Hemelinckx, Ine Vandenberghen en Sarah De Ro. In totaal zet CD&V elf nieuwelingen op haar lijst. De partij trekt naar de verkiezingen met de slagzin 'Thuis in Lennik'. (MEN)