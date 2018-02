Heidi Elpers lijsttrekker voor CD&V 02 februari 2018

02u27 0

Schepen Heidi Elpers zal de lijsttrekker voor CD&V zijn tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakte minister Koen Geens bekend op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling. Elpers kreeg in 2012 525 voorkeursstemmen. Zij was toen ook al lijsttrekker voor de partij. CD&V zit tijdens de huidige legislatuur in het gemeentebestuur. De partij vormt een coalitie met Open VLD van burgemeester Irina De Knop. (MEN)