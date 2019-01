Hardrijdster Brusselsestraat krijgt 25 dagen rijverbod Tom Vierendeels

08 januari 2019

11u31 0 Lennik Een vrouw uit Anderlecht werd maandag door de Halse politierechter veroordeeld tot een geldboete van 400 euro en een rijverbod van 25 dagen.

Ze werd op 30 september 2017 geflitst aan 124 km/u in de Brusselsestraat in Lennik, waar maar 70 km/u is toegelaten. De hardrijdster gaf aan enkel Franstalig te zijn, maar ondanks de rechter in het Frans tegen haar sprak bleek ze niet veel te verstaan van wat er werd gezegd. Haar verdedigen deed ze dus niet, maar de rechter verleende haar wel de gunst om 80 euro met uitstel uit te spreken en het rijverbod krijgt ze enkel in het weekend en op feestdagen opgelegd.