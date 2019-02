Halle en Lennik krijgen nieuwe Pro-partij Halse burgerpartij BVB smelt samen met Pro-beweging Michiel Elinckx

15 februari 2019

18u05 0 Lennik In Lennik en Halle worden twee Pro-partijen opgestart. Pieter Vranken wordt de sterke man in Lennik. Burgerbeweging BVB sluit zich in Halle aan bij de Pro-beweging.

Pro is een koepel van lokale burgerbewegingen, die zich in een burgerlobby organiseren om ook op nationaal niveau het beleid naar de mensen te brengen. In Meise en Merchtem kende de partij een groot succes. In Merchtem haalde Pro 25 procent van de stemmen, in Meise leverde de partij een schepen af. Nu breidt Pro zich uit naar Lennik en Halle. “Na de verkiezingen maakte ik een evaluatie van de uitslagen”, zegt Joris Verspecht, de drijvende kracht achter de Pro-beweging. “De lokale partijen, die niet gebonden zijn aan een nationaal bestuur, hadden het zéér moeilijk. Hoe dat komt? Te weinig financiële middelen en een gebrek aan professionalisme. Daarnaast krijgen de partijen amper aandacht in de nationale pers.”

Nieuwe politieke partij

Verspecht zat rond tafel met verschillende kandidaten. Daaruit vloeiden twee nieuwe afdelingen voort: Pro Lennik en Pro Halle. In Lennik zal Pieter Vranken aan het roer staan. Sinds 2015 woont hij in Lennik. “Het wordt tijd dat een nieuwe politieke partij opstaat en strijd voor een betere, meer directe democratie”, vindt Vrancken. “Deze strijd kan enkel op een goede manier gevoerd worden door mensen die geen extreme politiek-ideologische agenda hebben. Pro is simpel: de particratie breken en het verkleinen van de kloof tussen politiek en burger.”

Samensmelting BVB en Pro

In Halle zal de burgerlijst BVB van Jo Lories samensmelten met Pro Halle. Met 2,1 procent van de stemmen kon BVB zijn stempel niet drukken tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Daarom stapt de partij in een nieuwe project. “Het programma van Pro Halle komt overeen met onze punten. Door onze samenwerking kunnen we elkaar versterken en veel veranderen.” Volgens Verspecht is het de bedoeling dat de partijen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. “Ze behoren tot de Pro-beweging, maar de afdelingen worden niet beïnvloedt door hogere instanties”, aldus Verspecht. “Wij willen af van de particratie, waarbij de partij in de eerste plaats komt. Volgens ons moet het belang van de burger voorop staan. Dat willen we onder meer doen door naar de burger te trekken en ze inspraak in het beleid te geven. Wij willen wél naar hen luisteren.”

Uitbreiding naar rest van het Pajottenland?

Of er nog Pro-partijen komen in het Pajottenland, is niet geweten. Verspecht sluit niets uit. “We zullen zien of er in andere gemeenten nog mensen ons engagement willen volgen”, zegt Verspecht. “Wij zijn een neutraal-centrale partij. Het moet maar eens gedaan zijn om alle ideeën en partijen in hokjes te steken. Of de voorstellen nu links of rechts zijn: als het goed is voor de burger, zullen wij het voorstel opnemen.”