Guillaume en Christiane zijn diamanten koppel

Guillaume Abbeloos (80) en Christiane De Boeck (81) uit de Waterhoflaan in Lennik vierden in 't Klosken hun diamanten huwelijk. Guillaume werd in Anderlecht geboren en Christiane in Brussel. Ze leerden elkaar kennen op een bal in de Patio, in het centrum van Brussel. Drie jaar later huwden ze. Guillaume doorliep de jeugdploegen bij RSC Anderlecht. Hij runde een drogisterij aan de slachthuizen van Anderlecht. Christiane was naaister, coupeuse van beroep maar stapte mee in de zaak van haar man. Ze stond in voor het huishouden en de kinderen. Het echtpaar kreeg de zonen Patrick en Christian. Zij onderhouden hun grote tuin en kweken eigen fruit en groenten.





(SMH)