Grote stroompanne treft twee gemeenten 14 mei 2018

02u24 0 Lennik Enkele tientallen straten in Lennik en Roosdaal vielen zaterdagochtend zonder elektriciteit. Vermoedelijk werden bijna 2.000 klanten getroffen.

"Kort voor 9 uur ontstond er een probleem aan een ondergrondse middenspanningskabel", weet Jean-Pierre Blomme, woordvoerder bij Eandis.





"Mogelijk gaat het om een kortsluiting. Onze mensen zijn ter plaatse gegaan en hebben het beschikbare vermogen in de regio herverdeeld waardoor iedereen kort na 10 uur opnieuw elektriciteit had. Een meetwagen komt nu ter plaatse om te peilen waar het probleem zich exact bevindt zodat er gericht gegraven kan worden om de nodige herstellingswerken uit te voeren. We excuseren ons in ieder geval bij de mensen, maar dit voorval lag buiten onze macht."





(TVP)