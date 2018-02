Groen wil niet dat natuurgebied opgehoogd wordt 14 februari 2018

Groen Pajottenland heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de ophoging van een moerassig perceel in Trontingen. Volgens de streekpartij werd een beek er zonder enige vergunning verlegd.





"Voor die verlegging werd een regularisatieprocedure opgestart", zegt Hendrik Schoukens van Groen Pajottenland. "Onze partij diende een uitgebreid bezwaarschrift in tegen die regularisatie. De bewuste locatie ligt in agrarisch gebied dat direct aansluit op een natuurgebied, dat weer deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Er zijn onder meer afvalstoffen gedumpt op het perceel. We moeten streven naar een herstel in natura van de betrokken site." Groen Pajottenland vraagt het gemeentebestuur om de vergunning voor de ophoging van het perceel dan ook te weigeren. (MEN)