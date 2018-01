Gouverneur tikt raadsvoorzitter op de vingers 02u33 0

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft gemeenteraadsvoorzitter Koenraad Ameys teruggefloten. Ameys weigerde tijdens de gemeenteraad van oktober het woord te geven aan oppositielid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). Volgens gouveneur De Witte had hij dat wel moeten doen.





Gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh diende eind oktober een klacht in bij de provinciegouverneur na een voorval op de gemeenteraad. Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) startte de zitting met een oproep tot sereniteit. Van Vaerenbergh wilde reageren op de tussenkomst van de burgemeester, maar de gemeenteraadsvoorzitter weigerde haar het woord te geven. Van Vaerenbergh vond dat Ameys niet neutraal was en stapte naar de provinciegouverneur. Die geeft Van Vaerenbergh nu gelijk. De Witte laat weten dat elk raadslid de mogelijkheid moet hebben een verklaring af te leggen zonder dat deze op voorhand geagendeerd was. Raadslid Van Vaerenbergh reageert tevreden over de uitspraak. "Een voorzitter moet onpartijdig zijn en alle partijen op dezelfde wijze behandelen", vindt ze. "Dit was niet het geval. Gelukkig zet de gouverneur de puntjes op de i met deze vingerwijzing naar de gemeenteraadsvoorzitter." Voorzitter Koenraad Ameys was niet bereikbaar voor een reactie.





De uitspraak van de provinciegouverneur heeft geen gevolgen voor Ameys. Hij blijft gemeenteraadsvoorzitter. (MEN)