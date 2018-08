Giga kunstwerk aan gevel Dekenijtuin 02 augustus 2018

Kunstenaar Koen Deweerdt beschildert een hele week een gevel aan de Dekenijtuin. Met een levensgroot spelend kind wil de gemeente Lennik de Dekenijtuin aantrekkelijker maken voor publiek.





De Lennikse kunstenaar Eres, alias Koen Deweerdt, is momenteel bezig met het graffiti-werk. Aan het einde van de week moet het metershoge kunstwerk een spelend kind voorstellen. Via een stelling voert Eres de werken uit. Het kunstwerk maakt deel uit van de herinrichting van de Dekenijtuin. De voorbije maanden werd er onder meer een vlonderpad aangelegd. Eerder beschilderde Eres onder meer een gevel aan jeugdcentrum De Bokaal in Liedekerke. (MEN)