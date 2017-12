Gérard en Irène zestig jaar getrouwd 02u25 0 Foto Sluys

Gérard Devroegh (90) en Irène Patry (83) uit Lennik hebben onlangs hun diamanten huwelijk gevierd. Hij werd geboren in Anderlecht, zij is afkomstig uit Peutie. Gérard werd arts, Irène kleuterleidster. Hun gezin groeide met twee dochters en twee kleinkinderen. Ze werken graag in de tuin, genieten van de natuur, drinken graag een glaasje wijn en trekken er regelmatig op uit met de Lennikse Wandelclub.





(SMH)