Gemeenteraden verschuiven naar vierde donderdag van de maand

Michiel Elinckx

29 januari 2019

12u06 0 Lennik De Lennikse gemeenteraad vindt voortaan plaats op de vierde donderdag van de maand.

Met die verschuiving breekt het college met de traditionele vierde maandag van de maand, waarop de gemeenteraad sinds 1976 plaatsvindt. Burgemeester Irina De Knop (LB) vindt dat tradities niet altijd moeten standhouden. “Voor veel collegeleden komt donderdag gewoon beter uit”, zegt De Knop. “Een gemeentebestuur mag vrij kiezen wanneer de gemeenteraad plaatsvindt. Het leek ons beter om deze verschuiving door te voeren.”

Oppositie niet tevreden

Oppositiefractie N-VA-Lennik Kwadraat was niet te spreken over de beslissing. “Waarom werd er ons niets gevraagd”, vraagt raadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA-Lennik Kwadraat) zich af. “Dus omdat donderdag beter uitkomt voor het college, moet iedereen zich aanpassen. Enkele raadsleden van onze fractie hebben hun werkschema al helemaal onderste boven gegooid om maandagavond vrij te hebben. Sinds de fusie in 1976 vindt de Lennikse gemeenteraad altijd plaats op de vierde maandag van de maand. De mening van de oppositie maakt weer weinig uit voor de meerderheid.” De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 21 februari.