Gemeenteraad verwerpt motie van wantrouwen 28 april 2018

Raadslid Geert De Cuyper (N-VA/LennikKwadraat) heeft tijdens de jongste gemeenteraad een motie van wantrouwen ingediend, maar die werd verworpen.





De gemeente zag vorige maand een streep getrokken worden door de vergunning voor de nieuwbouw van gemeenteschool 't Rakkertje. Enkele buren waren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kregen daar gelijk. Tijdens de jongste gemeenteraad diende De Cuyper dan een motie van wantrouwen in. "De gemeenteraad werd verkeerd geïnformeerd", vindt hij. "Daarom zijn de burgemeester en de betrokken schepenen niet langer geloofwaardig. De werken zouden stopgezet worden, maar een controle wees uit dat er toch nog activiteit op de werf was."





"Wij hebben enkel juiste informatie gegeven", reageerde burgemeester De Knop. "Het gemeentebestuur neemt verantwoordelijkheid in dit dossier en probeert zo snel mogelijk een nieuwe vergunning te krijgen. We hebben inmiddels een minnelijke schikking voorgesteld en de advocaten van beide partijen zijn momenteel in gesprek." (MEN)