Gemeenteraad keurt parkeerverbod voor vrachtwagens langs N8 goed Michiel Elinckx

29 januari 2019

14u48 0 Lennik Vrachtwagens mogen zich voortaan niet meer parkeren langs de Ninoofsesteenweg in Lennik. Dat besliste de gemeenteraad.

De voorbije maanden parkeerden veel vrachtwagens zich overdag langs de Ninoofsesteenweg. Daarbovenop zorgden de chauffeurs voor nachtlawaai en sluikstorten. Om de overlast in te perken, gaf de gemeenteraad groen licht om een parkeerverbod in te voeren. “Of het probleem zich nu zal verplaatsen naar andere delen van Lennik, is nog koffiedik kijken”, zegt burgemeester Irina De Knop (Open VLD). “We zullen de situatie nauwgezet opvolgen. De politie zal ook toezien of chauffeurs zich aan het parkeerverbod houden.”

Voorstel niet verfijnd genoeg

Oppositiefractie N-VA-Lennik Kwadraat onthield zich tijdens de stemming. “Tijdens de vorige legislatuur vroeg ik al een soortgelijk verbod aan”, zegt raadslid Erik O (N-VA-Lennik-Kwadraat). “Toen ik het voorstel op de agenda zette, werd het meteen afgeschoten. Klaarblijkelijk heeft de meerderheid - na klachten van buurtbewoners - een bocht van 180 graden gemaakt. De uitwerking van het verbod is evenwel niet genoeg verfijnd genoeg. Het betreffende deel van de weg blijft een pechstrook. Door gewoon het begrip ‘vrachtwagen’ te gebruiken - zonder specifieke omschrijving - schiet men voorbij het oorspronkelijke doel, namelijk het verbieden van langdurig parkeren van vrachtwagens.”