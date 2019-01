Gemeentebestuur wil parkeerverbod langs N8 Verbindingsweg overspoeld door geparkeerde vrachtwagens Michiel Elinckx

17 januari 2019

16u01 0 Lennik Burgemeester Irina De Knop (LB) wil een parkeerverbod langs de Ninoofsesteenweg invoeren. Overdag parkeren tal van vrachtwagens zich langs de weg, waardoor er soms onveilige situaties ontstaan.

Langs de Ninoofsesteenweg, tussen het kruispunt met de Assesteenweg en de kruising met de Schapenstraat, staat overdag een rij witte vrachtwagens geparkeerd. Elk plekje wordt ingenomen, tussen de bestelwagens staan auto’s geparkeerd. Medio 2017 begonnen de problemen met de geparkeerde vrachtwagens. Reden? De herinrichtingswerken aan de Ninoofsesteenweg in Roosdaal, op een boogscheut van Lennik. “Toen zagen we dat verschillende bedrijven hun voertuigen kwamen parkeren langs de Ninoofsesteenweg”, zegt burgemeester Irina De Knop. “Vooral de zone rond de Karenbergstraat is erg populair onder de bestuurders. Ze rukken ‘s nachts uit , waardoor hun vrachtwagen de hele dag langs de drukke verbindingsweg staat. Het kan zo niet blijven duren.”

Geen paaltjes

De Knop stapte eerder al naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), maar kwam terug van een kale reis. “We vroegen aan AWV of het mogelijk was om paaltjes te zetten in die zone. Maar daar waren ze blijkbaar geen voorstander van. Nochtans zou zo’n simpele maatregel meteen invloed hebben. Sindsdien klagen buurtbewoners van de Karenbergstraat over de geparkeerde vrachtwagens. Door die witte muur wordt bijvoorbeeld sluikstorten gemakkelijk. Auto’s parkeren zich tussen de vrachtwagens en dumpen hun vuil in de gracht. Daarnaast is er ‘s nachts heel wat overlast, van de chauffeurs die vertrekken of even kabaal maken. Dat kan gewoon niet door de beugel.” Het gemeentebestuur trof al verschillende maatregelen. Zo zaten ze rond tafel met de verschillende bedrijven. “Ondanks onze waarschuwingen bleven ze maar terugkomen. Het gaat over enkele lokale transportbedrijven uit de omliggende gemeenten. We hebben eveneens een mobiele sluikcamera ingezet om sluikstorters te klissen. Dat is ons allemaal gelukt, maar toch blijft de overlast duren. Het is dweilen met de kraan open.”

Parkeerverbod ?

De Knop stapt nu naar de gemeenteraad met een drastische beslissing: een parkeerverbod langs de Ninoofsesteenweg. “Voor ons lijkt het de meest geschikte oplossing. Anders blijft het probleem maar aanslepen. Of de vrachtwagenchauffeurs zich dan ergens anders gaan parkeren? Als het parkeerverbod er komt, moeten we de situatie blijven opvolgen. Misschien verhuizen ze iets verder naar Schepdaal of nemen ze andere parkeerplaatsen in Lennik in. Dat blijft koffiedik kijken. Als de transportbedrijven niet willen horen, dan moeten ze maar voelen. De politie voert de laatste dagen verscherpte controles. Ze moeten én zullen weggaan, dat staat vast.” Normaal zet De Knop het voorstel op de komende gemeenteraad. Als daar groen licht gegeven wordt, kan het parkeerverbod in februari of maart al in werking treden.