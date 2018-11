Gemeentebestuur stelt AWV in gebreke Burgemeester De Knop pleit voor beter onderhoud van N282 Michiel Elinckx

14u42 0 Lennik De gemeente Lennik zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) formeel in gebreke stellen voor het uitblijven van dringende herstellingswerkzaamheden en het gebrek aan structureel onderhoud van de gewestweg N282.

Op verscheidene plaatsen in de Kroonstraat, Markt, Alfred Algoetstraat en Brusselsestraat is het wegdek in slechte staat. De gemeentelijke diensten lappen de rijbaan en fietspaden zo goed als mogelijk op, maar op een grondig herstel door AWV - die beheerder van de N282 is - blijft het wachten. Vooral de situatie rond basisschool De Kleine Prins blijft een zorgenkindje. Het oudercomité klaagde afgelopen zomer de onveilige verkeerssituatie rond de schoolomgeving aan. Zo werd eerder gevraagd om Octopusmeubilair en bijkomende wegmarkeringen te plaatsen aan de schoolingang.

Dringend actie

“AWV reageerde tot op heden niet op de herhaaldelijke vragen van de gemeente om een timing op te stellen om de dringende herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren”, aldus burgemeester Irina De Knop (Open VLD). “Een eerste melding van de gemeente dateerde van augustus 2015, daarna werd op verschillende overlegmomenten de kwestie besproken. Maar tot nu toe zonder resultaat.” Het gemeentebestuur schakelt een versnelling hoger en zal AWV formeel in gebreke stellen. Burgemeester De Knop wil de druk wat verhogen, maar ook een signaal sturen naar AWV. “Ik reik de hand uit aan AWV om samen de uitdagingen op vlak van veiligheid van onder meer de N282 aan te pakken”, aldus De Knop. “Zo kunnen we de verloren tijd inhalen. Dat kan alleen als AWV mankracht en nodige budgetten voor Lennik vrijmaakt. We moeten luisteren naar de noden van de omwonenden, school en weggebruikers. De Kleine Prins is een probleem, maar de overige delen van de N282 liggen er ook slecht bij. Aan de Standaard Boekhandel is een deel van de weg verzakt. Dat kan gewoon niet. AWV moet dringend in actie schieten.”