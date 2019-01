Gemeente verlengt samenwerking met School van Gaasbeek Michiel Elinckx

05 januari 2019

Lennik

In 2013 stelde de gemeente Lennik het voormalige gemeentehuis en de aanpalende dorpsschool van Gaasbeek open voor culturele activiteiten. Uit dit project vloeide de School van Gaasbeek voort. Onder meer Hugo De Greef is een van de sterke krachten achter het project. Ieder jaar organiseren ze tal van activiteiten en halen ze het kruim van de Vlaamse culturele sector naar het kleine Gaasbeek. Uittredend cultuurschepen Filip Van Ginderdeuren bevestigt nu dat de gemeente Lennik de samenwerking met de School van Gaasbeek verlengt voor negen jaar. “Zo kunnen we dit succesvolle project verderzetten. De School van Gaasbeek zet onze gemeente letterlijk op de kaart.”