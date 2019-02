Gemeente trekt omgevingsaanvraag voor 't Rakkertje in Michiel Elinckx

14 februari 2019

14u31 0 Lennik De gemeente Lennik trekt de huidige omgevingsaanvraag voor de nieuwbouw van gemeenteschool ’t Rakkertje in. Het gemeentebestuur wil, in nauw overleg met alle betrokkenen, werken aan een nieuw ontwerp.

Vorige maand organiseerde de gemeente Lennik een infomarkt in de school waar de plannen van de huidige omgevingsaanvraag toegelicht werden. Hieruit zijn een aantal voorstellen naar boven gekomen die Lennik verder wil uitdiepen. “Zo willen we veilige en betere fietspaden door meer samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer”, zegt schepen van Gemeentelijke Onderwijs Johan Limbourg (LB). “Daarnaast moeten omliggende gemeentewegen een optimale inrichting krijgen. We willen ook oplossingen vinden om de ruimtelijke impact op de buurt zo laag mogelijk te houden.”

Intrekking van huidige aanvraag

De gemeente Lennik trekt daarom de huidige aanvraag in en zal op zoek gaan naar een nieuw ontwerp, rekening houdend met de nieuwe voorstellen. De verdere ontwikkeling van de gehele site zal gebeuren in het kader van het plan RUP Eizeringen. Tot slot bevestigt het gemeentebestuur dat de bemiddeling tussen de buurtbewoners verder loopt, aangezien er nog geen consensus is bereikt.

Muurvast

Het bouwdossier van ’t Rakkertje zit vooralsnog muurvast. Momenteel telt de basisschool nog twee afdelingen: eentje langs de Assesteenweg en eentje in de Hendrik Ghijselenstraat. De bedoeling is dat die laatste afdeling ondergebracht wordt langs de Assesteenweg - eens de nieuwbouw er staat. Het gaat om een project van 1,5 miljoen euro dat drie klaslokalen, een sportzaal en kantoren omvat.